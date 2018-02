Sečila sestavljajo ledvici, sečevoda, mehur, sečnica, pri moškem tudi prostata. Večina okužb sečil se razvije v mehurju, ki je tudi najbliže zunanjosti in s tem izpostavljen vdoru bakterij. Okužbe v mehurju praviloma niso tako nevarne, kot so okužbe v višje ležečih ledvicah. Okužbo ledvic bi po nevarnosti in teži bolezni lahko primerjali s pljučnico pri okužbah dihal, pojasnjuje nefrolog asist. dr. Andrej Škoberne s kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana. Resnejšo bolezen pa lahko okužba sečil povzroči pri nosečnicah in starejših.

Vnetje mehurja Najpogostejša okužba sečil je vnetje mehurja ali akutni cistitis. Največkrat zbolevajo ženske, predvsem v rodnem obdobju, bistveno redkeje starejše ženske in moški. Bolezen je tako pogosta, da strokovnjaki ocenjujejo, da ima vsaka ženska vsaj enkrat v življenju okužbo sečil. Večinoma gre za mlajše, zdrave ženske brez kroničnih bolezni. Pri teh je bolezen bolj ali manj nenevarna, četudi je lahko zelo zoprna. Značilne težave so pekoče in zelo pogosto uriniranje majhnih količin urina. V področju mehurja je lahko prisotna bolečina. Urin je praviloma moten in smrdeč, lahko tudi krvav, tudi če okužba ni zelo nevarna. Težav običajno ne spremljata povišana telesna temperatura ali slabo počutje. Ob vnetju mehurja zdravniki predpišejo kratkotrajni odmerek antibiotika. Čeprav je vnetje mehurja precej nenevarna okužba in ne ogroža delovanja ledvic, pa je lahko zelo nadležno pri ženskah, pri katerih se pogosteje pojavlja. Zakaj, znanost ne ve natančno, znana pa je družinska nagnjenost in imajo, kot kaže, ženske v teh družinah mehur, ki lažje sprejme bakterije, je pojasnil Škoberne. Več težav z vnetji imajo lahko ženske po menopavzi, ko lahko postane spolovilo precej suho. Kreme, ki vsebujejo estrogen in se uporabljajo za vlaženje nožnice, lahko pomagajo, da je vnetij manj. Slabo na sečila vpliva tudi zadrževanje urina. Težave imajo tudi ženske s spuščenimi rodili, zaradi česar se mehur ne izprazni v celoti. Sčasoma se mehur raztegne in se občutek, da je treba na vodo, izgubi. Mehur, ki je poln seča, pa je odlično gojišče za bakterije.

Vnetje ledvic Vnetje ledvic ali akutni pielonefritis je redkejša, a hujša bolezen. Praviloma sta prisotni mrzlica in bolečina v ledvenem predelu. Ledvice načeloma redko bolijo, le kadar gre za vnetje in ledvične kamne, in pogosto ljudje bolečine, ki jih občutijo v spodnjem delu hrbta, zmotno pripišejo ledvicam, pojasnjuje nefrolog. Vnetje ledvic lahko spremlja tudi vnetje mehurja, ni pa to nujno. Pri mlajših ženskah vnetje večinoma poteka brez zapletov in ga zdravijo z malo daljšim jemanjem antibiotika. Okužba ledvic pa je lahko resna in tudi smrtno nevarna okužba pri starejših, kronično bolnih in nosečnicah, pri katerih lahko povzroči prezgodnji porod in druge težave. Nevarna je tudi pri ljudeh, ki imajo ledvične kamne in druge motnje delovanja sečil.

Vnetje prostate Vnetje prostate ali prostatitis je značilen za starejše moške, čeprav v zadnjem času opažajo povečano obolevnost tudi med mlajšimi. Tudi ta bolezen je lahko nevarna in zelo neprijetna. Značilni so mrzlica, bolečina v presredku blizu danke, slabost, bruhanje, slabo počutje. Velikokrat oboleli potrebujejo zdravljenje v bolnišnici in dolgotrajno zdravljenje z antibiotikom. Praviloma obolelega napotijo na dodatne preiskave, da ugotovijo, zakaj je do vnetja prišlo.

Vnetje sečnice Vnetje sečnice ali uretritis je pogosto znak za spolno prenosljivo bolezen, kot sta klamidija in gonoreja. Oboleli tožijo zaradi pekočega uriniranja, ni pa značilno pogosto odvajanje majhnih količin urina, kot je to pri vnetju mehurja. Opazijo tudi izcedek iz sečnice, ki se pokaže kot kapljica gnoja, prisotne so rane in razjede na spolovilu. Zelo pomembno je, da okužbo odkrijejo in zdravijo. Neprepoznana okužba s klamidijo ali gonorejo je namreč eden pogostejših vzrokov za težave z zanositvijo.

Bakterije da, bolezen ne Posebna zgodba je tako imenovana asimptomatska bakteriurija: v urinu izolirajo bakterije, a to ne pomeni bolezni, če posameznik nima drugih znakov, ki kažejo na vnetje. To je zelo pogosto predvsem pri starejših; ena od tujih študij je pokazala, da je imela polovica stanovalcev doma za starejše v urinu bakterije. Stari ljudje včasih rečejo, da njihov urin smrdi, kar je res znak, da so v njem bakterije, »a so to pač samo bakterije v urinu. Zelo narobe je, da bi te ljudi zdravili, če nimajo drugih težav,« je pojasnil Škoberne. Izjema so nosečnice: pri njih je treba asimptomatsko bakteriurijo zdraviti z antibiotikom, sicer pogosto razvijejo vnetje mehurja ali ledvic, kar lahko povzroči težave v nosečnosti. Zdraviti morajo tudi ljudi, ki čakajo na urološko operacijo.