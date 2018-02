Dvigalo vas odpelje na vrh nebotičnika, nato se odprejo vrata. Pred vami se razprostira pogled na vse mesto, iz dvigala pa vodi samo ozka lesena deska. Čeprav gre le za virtualno resničnost, bi se ob pogledu navzdol marsikomu zatresla kolena. Nato iz zvočnika zaslišite glas: »Ko boste pripravljeni, stopite na desko.«

Center Phobius že od 60. let prejšnjega stoletja povezuje terapijo soočanja s fobijami in tehniko virtualne resničnosti. Fobije nastanejo zaradi dolgotrajnega izogibanja soočenju z določenim strahom, trdita psihologa in ustanovitelja Phobiusa Christian Dingemann in Johannes Lanzinger. Na določene stvari, ki v nas vzbujajo strah, se telo odziva s stresom. Da bi se izognili temu stresu, se izogibamo situacijam, v katerih bi bili soočeni s svojim strahom. Dokazano uspešna terapija za premagovanje fobij je terapija soočanja. Na tak način bolniki dojamejo, da je njihov strah pretiran, in prevzamejo nadzor nad situacijo. »Bolnika seveda ne izpostavimo že takoj orjaškemu pajku. K terapiji spada poleg soočenja s strahom tudi učenje metod, kako se s tem strahom spopasti. Pri tem uporabljamo tako umske kot tudi telesne tehnike. Ko se jih bolnik nauči, ga najprej soočimo z manjšim dražljajem. Šele ko se na tej stopnji počuti varnega, napreduje s terapijo,« je povedal Johannes Lanzinger.

»Prednost tehnike virtualne resničnosti je, da pri obravnavi fobij na telo vpliva enako kot resnični dražljaji, če ne celo bolje. To so potrdile tudi številne raziskave. Prednost te tehnike je tudi večji nadzor nad terapijo,« je prepričan Dingemann.

Pri bolnikih s strahom pred nastopanjem ustvarijo virtualen govorniški pult in v ozadju predstavitev na velikem platnu. Programirajo tudi vedenje občinstva, ki je lahko nad govorom navdušeno, nezainteresirano klepeta ali pa govorcu postavlja vprašanja.

Center Phobius so na Dunaju ustanovili leta 2017. Njihovi strokovnjaki sodelujejo s številnimi primerljivimi centri po vsem svetu. Z avstralsko kliniko Sydney Phobia Clinic si v okviru Mednarodnega združenja za fobije redno izmenjujejo znanje in izkušnje glede novih tehničnih in medicinskih dognanj, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. lo