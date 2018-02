Slovenski in tuji oljkarji ter potrošniki so še vedno brez akreditiranega laboratorija za raziskave oljčnega olja. Edini slovenski akreditirani laboratorij – prostore je imel v izolskem kampusu Livade – je bil lanskega oktobra zaradi poplav in požara dodobra uničen. Raziskovalci Inštituta za oljkarstvo, v okviru katerega je deloval laboratorij, so ostali brez nujno potrebne opreme, in ker denarja za nakup nove nimajo, v laboratoriju še vedno ne morejo izvajati vseh aktivnosti. V Sloveniji tako trenutno nimamo imenovanega uradnega laboratorija, ki bi lahko opravljal vse analize za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja.

»Intervencija je nujna, saj je ogrožen tudi sam obstoj laboratorija,« so včeraj sporočili iz Znanstvenoraziskovalnega središča Koper (ZRS Koper), pod okrilje katerega spadata omenjena laboratorij in inštitut. Nova oprema je namreč eden od temeljnih pogojev za ohranitev akreditacije, ki so jo za laboratorij pridobili leta 2004 in si nato utrdili mesto priznane ustanove na tem področju.

Inštitut za oljkarstvo je zelo vpet v mednarodno delo in preverjanje izdelkov oljčnega olja, poleg tega je eden redkih v Evropi, ki opravlja tako senzorične kot kemijske analize. Za »hišni« laboratorij sta ga izbrali tudi Češka in Slovaška. Raziskovalci z inštituta so zelo dejavni na področju mednarodnih raziskav in vključeni v evropske raziskovalne projekte, zato se bojijo, da bi njihova predolga odsotnost lahko ogrozila mesto laboratorija v mednarodnem prostoru.