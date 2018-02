Snežna noga za zimske užitke

Vsake toliko se pojavi kakšen nov izum za hojo po snegu. Kot da krplji ne bi bili dovolj primerni za vse zimske razmere. Najnovejši čevlji so kombinacija obutve in snežne deske. Snowfeet, snežna noga, naj bi zagotavljala popoln užitek deskanja ali smučanja, vendar brez smuči ali deske. Legenda o nastanku teh mini smuči pravi, da si jih je izmislil gospod, ki je šel na smučanje, a je doma pozabil smuči, zato se je po hribu navzdol dričal v copatih in ugotovil, da vsa stvar prav lepo deluje. Nato je izumil snežne noge, ki so Made in Czech Republic in se oglašujejo s sloganom »Narejeno v srcu Evrope!«. Menda naj bi bilo z njimi lažje hoditi po snegu kot s krplji, se premikati hitreje kot s tekaškimi smučmi, bolj zabavno kot z desko, predvsem pa jih je lažje nositi v torbi, čeprav stanejo toliko kot smučke – 200 evrov za par. Natolcujejo tudi, da bo ta snežna dejavnost postala tako priljubljena, da bo nekoč olimpijski šport, konkurenca deskanju na snegu.