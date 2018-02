Kritika koncerta Freda Fritha: Fred Frith in njegova vizija improvizacije

Britanski skladatelj in improvizator Fred Frith, ki je mnogo več kot le kitarist in čigar delovanje je mnogokrat bolj povezano z New Yorkom kot njegovim rodnim Otokom, se je minuli torek v Klubu Cankarjevega doma oglasil v solistični izvedbi. Frith je pred skoraj natanko pol stoletja stopil na izrazito samosvojo pot v zasedbi Henry Cow, se kmalu zatem proslavil s serijo solo kitarskih improvizacij in pozneje kot del razburkane newyorške novoglasbene scene nastopal v številnih razvpitih zasedbah, med drugim kot član tria Skeleton Crew. Pri nas smo ga samo v zadnjih dveh desetletjih videli med drugim igrati v Zornovem Naked Cityju, nazadnje pa z njegovim kvartetom Cosa Brava, prav tako v serialki Cankarjevi torki. Vseeno velja zapisati, da se vsa raznolikost referenc ravno v solo nastopu glasbenika vsaj toliko zgošča, kot ji ta v svoji izpostavljenosti tudi še najbolj uhaja.