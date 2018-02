V razvojnem oddelku ameriškega podjetja Goodyear se že vrsto let poglobljeno ukvarjajo z vprašanjem, v kaj bodo obuti avtomobili prihodnosti. Med drugim so se domislili skrajno futuristične konceptne rešitve, po kateri se avtomobili naj ne bi več vozili na kolesih, temveč naj bi imeli sferične pnevmatike, ki bi omogočile povsem novo izkušnjo vožnje, boljšo varnost in večjo varčnost. Podjetje obljublja avtomobilsko obutev prihodnosti, ki naj bi skupaj z avtonomnim avtomobilom tvorila popolnoma usklajeno celoto in bi s pomočjo umetne inteligence redefinirala vožnjo za zmeraj.

Kratka zgodovina kolesa Preden pogledamo (pre)daleč v prihodnost, se vrnimo na začetek, k definiciji kolesa, kaj kolo pravzaprav je, njegovemu pomenu in razvoju kolesa skozi zgodovino. Kolo je ploščata priprava okrogle oblike, ki omogoča premikanje vozila. Gre za tehnični pripomoček, ki je bil izumljen v dobi poznega neolitika, čeprav nihče ne ve, kdaj in kje se je prvič pojavilo. Obstajata dve teoriji. Po prvi naj bi se kolo razvilo v Mezopotamiji, druga teorija, ki jo argumentirajo prav z najdbo najstarejšega kolesa v srednji Evropi na Ljubljanskem barju, pa pravi, da se je kolo pojavilo na več kot enem kraju hkrati in se je razvijalo sočasno. Slovenska najdba je bila deležna strokovne in splošne javne pozornosti. Prva stopnja pri evoluciji kolesa je nedvoumno os, ki je temeljito spremenila transport ljudi in blaga. Skozi zgodovino smo kolo obdali z usnjem, jeklom spreminjali dimenzije in ga uporabljali v transportnih, vojaških ali športnih domenah. Razvoj kolesa se nadaljuje pri Charlesu Goodyearu, ki mu je leta 1844 uspelo dobiti patent za izum gume, kar je bil prvi korak do naslednjega preboja Johna Boyda Dunlopa, ki je izdelal napihljivo gumo in zanjo dobil patent leta 1888, s čimer je z naraščajočo popularnostjo koles naredil naslednji velik korak k razvoj kolesa. Z letom 1920 smo prvič odkrili sintetične materiale za izdelavo pnevmatik, nato so leta 1946 pri Michelinu izdelali prvo radialno pnevmatiko, ki jo uporabljamo še danes.