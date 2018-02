»Brez gledališke šole Prvi oder zdaj v življenju nikakor ne bi počel tega, kar počnem zdaj,« je prepričan 23-letni Timon Šturbej, ki ga od jeseni lahko spremljamo v seriji Reka ljubezni. Ko je kot osnovnošolec prvič vstopil v lepotico na Maistrovem trgu, so ga prevzeli »mogočni hodniki«.

Vpisal se je v e-oddelek splošne gimnazije in užival status športnika, saj se je resno ukvarjal z deskanjem na snegu. V drugem letniku je začel obiskovati tudi Prvi oder in oboje kombiniral s šolo, čeprav kot pravi sam, ni imel dobro razvitih delovnih navad. Prvi oder je prvič obiskal, da bi ugodil očimovi želji, za kar ga je ta nagradil s kitaro.

Šturbejeva karierna pot potrjuje, da ima Prva gimnazija Maribor zares obširen in kakovosten izbor obšolskih dejavnosti, kot je na primer mešani mladinski pevski zbor, likovna delavnica, improliga. »Vragolij iz srednješolskih klopi je bilo veliko,« se spominja Mariborčan, ki je oktobra lani uspešno diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. »Proste ure in pa ure, ki smo jih prešpricali, smo najraje preživeli v parku pred šolo in v čajnici Čajek.«

Prva na Prvi s posebnim statusom

»Za Prvo gimnazijo Maribor sem se odločila, ker sem živela v njeni bližini in ker je bila najboljša,« razkrije Jaušovčeva. Bila je prva na Prvi, ki so ji podelili poseben status in ji s tem olajšali usklajevanje šolskih obveznosti s športno kariero. O sebi pravi, da je bila prevelika perfekcionistka, saj je želela biti odlična tako v šoli kot v športu, a žal oboje hkrati ni šlo. Rada je imela tuje jezike, in sicer angleščino in francoščino, matematike pa ne. Že takrat je Prva ponujala veliko, se spominja. Sošolke so hodile na gledališke in plesne vaje, ona pa za kakršne koli obšolske dejavnosti ni imela časa.

»Če bi bila ponovno dijakinja Prve, bi si vzela več časa za prijatelje, saj imam občutek, da je družabno življenje takrat zletelo mimo mene,« je sentimentalna. Dogodivščin iz srednješolskih let se ne spominja prav veliko, le to, da je velikokrat zapustila šolo kar sredi pouka, saj so prišli ponjo tedaj, ko je bila prosta dvorana za treninge. Kot aktivna športnica je prepotovala in videla veliko sveta. Na podlagi teh izkušenj si je utrdila prepričanje, da je slovensko šolstvo vrhunsko. »Imela sem fazo, ko sem si želela študirati v Ameriki, a sem se tudi zaradi domotožja odločila za študij ekonomije v domačem Mariboru,« nam pove Jaušovčeva, ki je pred leti skupaj z bratom vodila svojo teniško šolo in uživala v predajanju znanja.

Takrat je spremljala, kako šolstvo postopoma vedno bolj podpira mlade, ki se razvijajo, predvsem na športnih področjih. Ustanovila je tudi fundacijo za mlade talente. Misel, ki jo želi sporočiti bralcem Obrazov prihodnosti, pa je: »Če imaš svoje sanje, pojdi za njimi in nekje se ti bo ponudila prava priložnost, le vztrajati moraš.«

Mentorica šole: Tatjana Košič, Dnevnikov mentor: Tomaž Klipšteter