Ekipe prostovoljcev so s pomočjo javnih uslužbencev javne prostore Pariza prečesale med 22. in 1. uro v noči na torek in štele brezdomce, te noči pa se je zato prijel vzdevek »noč solidarnosti«.

Največje število brezdomcev so zabeležili v razmeroma revnejšem predelu na severovzhodu mesta, kjer je pod milim nebom spalo 727 ljudi. Uslužbenci javnega potniškega prometa RATP so medtem v prostorih podzemne železnice našteli 377 ljudi. Še 189 ljudi je noč preživelo v parkih na obrobju mesta Bois de Boulogne in Bois de Vincennes, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ekipe so skoraj 3000 brezdomcev naštele le na območju Pariza, ki sicer šteje 2,2 milijona prebivalcev, njihov popis pa ni zajemal veliko večjih in številčnejših predmestij.

V Parizu so od začetka leta do 13. februarja zabeležili pet smrti brezdomcev, so sporočile oblasti regije Ile de France. Aktivistična skupina, ki si prizadeva za popis mrtvih brezdomcev, jih je v tem obdobju naštela 12.