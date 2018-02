Pričakujejo več kot tisoč udeležencev, ki se bodo lahko udeležili več kot 50 vadb, delavnic, predavanj in tekmovanj. Vodili jih bodo strokovnjaki iz 18 držav. Ponudili bodo novo znanje s področja fitnesa, velnesa, funkcionalne vadbe, plesa, aerobike, stepa, pilatesa in joge ter pričarali zabavno, energično in gibanja polno izkušnjo. Glavni namen dogodka je spodbujanje gibanja med ljudmi vseh starosti z zavedanjem, da je marsikdo za privilegij gibanja prikrajšan, pravi Marko Geršak, priznani strokovnjak za fitnes in organizator Eurofit® Festa.

Zato v okviru dogodka poteka dobrodelni projekt Ustvarimo trenutek gibanja. Zbrani denar bodo namenili Dejanu Bukovcu, 23-letniku iz okolice Medvod, ki je zaradi cerebralne paralize hudo gibalno oviran in potrebuje stalno pomoč staršev, zdravniškega osebja, učiteljev, delovnih terapevtov in fizioterapevtov. Donacije zbirajo v fitnes centrih Bodifit po Sloveniji. Dobrodelni prispevek lahko posamezniki in podjetja nakažejo na dobrodelni TRR: SI56 0451 5000 2471 197.

V dveh dneh se bodo zvrstila tudi tekmovanja: evropsko tekmovanje za inštruktorja leta, »show group performance«, ki je namenjeno rekreativnim in profesionalnim skupinam, novost pa je tekmovanje Bodifit® Atlet. Namenjeno je vsem, ki želijo preveriti, koliko sadov obrodijo njihova vadba in treningi.