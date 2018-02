Neonacist Richard Spencer in podpornik predsednika ZDA Donalda TrumpaBill Mitchell sta se pritožila med prvimi. Spencer pravi, da gre za etnično čiščenje.

Twitter je zaprl tudi nekaj konservativnih računov, dokler ne preveri, ali gre za avtomatične bote, ki jih s pridom izkoriščajo Rusi, ali za resnične osebe.

Pri Twitterju niso povedali, koliko računov so zaprli, so pa sporočili, da nadaljujejo z iskanjem sumljivih računov. Med drugim imetnike računov prosijo, da potrdijo telefonske številke, saj s tem vidijo, ali gre za ljudi ali avtomatizirane račune.

Širjenje lažnih in sovražnih informacij

Twitter je skupaj z drugimi družbenimi omrežji, kot je Facebook, izpostavljen kritikam zaradi vloge, ki so jo sicer nenamerno odigrali pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 in kasneje pri širjenju lažnih in sovražnih informacij.

Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v volitve Robert Mueller je v zadnji obtožnici proti Rusom izrecno omenil tudi izkoriščanje Twitterja v ta namen.

Twitter se je lotil dela in je doslej »pometel« z okoli 50.000 računi, povezanimi z rusko propagando. Okoli 700.000 svojih uporabnikov pa je obvestil, da so nasedli tej propagandi in da so komunicirali z ruskimi specialisti za tovrstno vojskovanje.

Širjenje lažnih informacij se po volitvah ni končalo in t.i. boti so preko Twitterja nazadnje pomagali popularizirati memorandum republikanskega predsednika odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa Devina Nunesa, ki je namenjen diskreditiranju preiskave ruske afere.

Po zadnjem šolskem pokolu v Parklandu so ruski boti hitro spremenili smer in začeli podžigati spore glede dostopa do orožja v ZDA.

Medijski komentator Mike Cernovich, ki izrazito podpira Trumpa, je med tistimi, ki se glasno pritožujejo nad domnevnimi dvojnimi standardi družbenih omrežij, in v zapiranju računov vidi potrditev svojega mnenja.

Cernovich ima sicer dolgo zgodovino širjenja teorij zarote po Twitterju in drugih podobnih platformah. Ena od njih z imenom Medium ga je zato izključila, on pa je vložil tožbo.