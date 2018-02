Vlada je v sporočilu za javnost spomnila, da je DZ 17. oktobra lani sprejel novelo zakona o tujcih. Z dopolnitvijo 51. člena zakona so uredili status tudi tistih tujcev, ki jim je bilo v Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev in njihova odstranitev iz države še vedno ni možna, pri čemer pa morajo pri tej kategoriji tujcev obstajati tudi drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njihovo prebivanje v Sloveniji.

Tem osebam se z dopolnitvijo zakonodaje omogoča pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo dveh let (z možnostjo podaljševanja z veljavnostjo dveh let), pod pogoji, določenimi z zakonom.

Varuh ocenjuje, da rešitev ni zadostna

Varuh človekovih pravic je v svoji pobudi po navedbah vlade pozdravil to spremembo, vendar ocenil, da rešitev ni zadostna. Izpostavil je dejstvo, da mora oseba pred pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje imeti v Sloveniji izdano dovolitev zadrževanja, in sicer za najmanj 24 mesecev. To pomeni pravico zgolj tistega tujca, ki je v postopku odstranitve in se ga zaradi nezmožnosti odstranitve ne more odstraniti, da se mu lahko izda dovolitev zadrževanja.

Na vladi so poudarili, da gre za tujce, ki v Sloveniji prebivajo nezakonito, njihovo nezakonito bivanje pa je Slovenija dolgo tolerirala. Skladno z zakonom so tujci, ki v naši državi prebivajo nezakonito, podvrženi bodisi ukrepu prostovoljne vrnitve bodisi prisilne odstranitve. Razloge, zaradi katerih se mu dovoli zadrževanje, po navedbah vlade določa zakon o tujcih v 73. členu, pri čemer je eden izmed razlogov tudi načelo nevračanja.

Varuh človekovih pravic je izpostavil tudi pomislek v zvezi z spremembo, ki omogoča, da ti tujci pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje, ki po mnenju varuha ne pomeni trajne rešitve njihovega statusa. V vladi pa ocenjujejo, da je obdobje dveh let, za katero se tujcu ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, dovolj dolgo obdobje za ureditev statusa. Ob tem so dodali, da je z dopolnitvijo zakonodaje ustrezno urejena možnost legalizacije statusa dlje časa nezakonito prebivajočih tujcev, ki sledi tudi standardom in merilom Evropske konvencije o človekovih pravicah.