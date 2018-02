Komisija bi morala danes zaslišati nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil. Kot je povedal predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC), bodo opravičilo preverili in se nato odločili, kako postopati naprej.

Ni pa bilo tudi Primoža Britovška, ki je za Rusovo prevzel področje pooblaščenca, prej pa je bil izvršni direktor za korporativno upravljanje. Za zaslišanje se ni opravičil, ker pa se je zaslišanje prič pred njim zavleklo, je Möderndorfer dopustil možnost, da ni mogel počakati.

Po reorganizaciji leta 2013 so »se zadeve porušile«

Pooblaščenki za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, Rožančeva od leta 2008 do maja 2014 in Rusova od maja 2014 do konca tega leta, sta povedali, da sta se trudili za vzpostavitev sistema, ki bi dobro deloval. Rožančeva je povedala, da je leta 2013 prišlo do reorganizacije: »Takrat pa so se zadeve porušile.«

Podobno je ocenila Darja Šuler, ki je bila od leta 1999 do 2006 direktorica sektorja poslovanja s tujino, nato pa do jeseni 2013 direktorica sektorja transakcijskih računov, plačil in dokumentarnih poslov v Novi Gorici. Po njenih besedah so bile kontrole predpisane in vzpostavljene. »Je pa bilo to obdobje, ko so se stalno pojavljale neke nove oblike, za katere se je izkazalo, da je nanje treba biti pozoren,« je orisala.

Povedala je, da so na njihove poslovalnice gravitirali italijanski državljani še zlasti po tem, ko je Italija z zakonom omejila plačevanje z gotovino. Takrat se je pojavil večji interes za odpiranje računov. »Težko rečem, da je bil namen pranje denarja, večkrat je šlo tudi za davčne vzgibe,« je dejala.