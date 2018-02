Pred prestajanjem nove zaporne kazni se bo moral 53-letnik podvreči še psihiatričnemu zdravljenju, ki bo lahko trajalo tudi več let, odločitev sodišča v mestu Deggendorf povzema nemška tiskovna agencija dpa. Sodnik Thomas Trautwein je sicer izrazil dvom, da bo zdravljenje uspešno.

Zaradi priznanja krivde je možno, da bo obsojeni duhovnik nekoč znova na prostosti; pogoj za njegovo izpustitev bo sicer ocena, da ne predstavlja več grožnje družbi.

V preteklosti je pet let in pol že odsedel

Sodišče je nekdanjega duhovnika med drugim spoznalo za krivega resne spolne zlorabe petih dečkov v več kot 100 primerih od 90. let prejšnjega stoletja, poskusa posilstva 18-letnice in posedovanja otroške pornografije.

Nekdanji duhovnik je za zapahi že preživel pet let in pol zaradi spolnih zlorab, izpustili pa so ga leta 2009. Pred tem ga je leta 2008 cerkveno sodišče izločilo iz svojih vrst in mu prepovedalo opravljanje službe duhovnika. A ko je prišel na svobodo je ponaredil dokumente in si priskrbel novo dovoljenje za opravljanje dela duhovnika.