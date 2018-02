Koprski kriminalisti in policisti PU Postojna so po intenzivni kriminalistični preiskavi storilcu že prišli na sled. Gre za 30-letnega državljana BiH, ki sicer že dlje časa stanuje na Postojnskem. Naslednji dan popoldne so mu odvzeli prostost, opravili pa so tudi dve hišni preiskavi. Našli so večino naropanega denarja (na fotografiji), zasegli pa tudi osebni avto, ki si ga je že kupil z ukradeno gotovino. Po 48-urnem pridržanju so ga danes s kazensko ovadbo privedli pred koprskega preiskovalnega sodnika, ki je odredil pripor. Grozi mu do deset let zapora.