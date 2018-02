Tradicionalistične vrednote o večvrednosti moških potomcev se marsikje po svetu odražajo v zmanjševanju števila novorojenih deklic. Znano je, da se na Kitajskem, v Indiji in nekaterih drugih azijskih državah zaradi spolno selektivnih splavov rojeva znatno manj deklic kot dečkov. Manj znano je, da se z zdelo podobno situacijo spoprijemajo tudi v Armeniji.

Kot marsikje drugje, je tudi v tej državi na južnem Kavkazu rojstvo dečka razumljeno kot investicija, rojstvo deklice pa kot izguba in poraz. V regiji Gavar na vzhodu Armenije se na 120 dečkov rodi samo 100 deklic. Po številu splavov ženskih zarodkov pred to regijo prednjačijo zgolj nekatera območja na Kitajskem.

Neimenovana mati dveh deklic, ženska v zgodnjih tridestih, je za Guardian povedala, da je imela doslej devet ali deset splavov. Ni povsem prepričana. »Če znova zanosim in bo spet deklica ...,« ne dokonča povedi. Doda, da ve za zdravnika v Jerevanu, ki bi ji v tem primeru pomagal. Armenija je sicer predlani sprejela zakon, ki prepoveduje spolno selektivne splave, kar po mnenju mnogih težave ne rešuje, pač pa zgolj veča tveganje za zdravje žensk, ki se odločijo, da bodo opravile splav – legalno ali pač ne.

Prepričanje, da je moški potomec investicija

Ponekod zdravstvenemu osebju ni dovoljeno nosečnicam povedati, katerega spola je zarodek. Toda kot pišejo pri Guardianu, se vedno najdejo drugi načini. Denimo žep, v katerega ginekolog pospravi pisalo: levi žep pomeni deklico, desni dečka.

Razlog, zakaj starši tako hrepenijo po moških potomcih, ima dolgo zgodovinsko ozadje. »Dekleta se poročijo in odidejo, fantje pa nadaljujejo rod in skrbijo za starše, ko se ti postarajo,« razloži prej omenjena neimenovana ženska. Če so še pred desetletji imele armenske ženske še sedem ali osem otrok, se v zadnjem obdobju vse večkrat odločijo za zgolj enega otroka – in za tega želijo, da je deček.

Zdravnica Hrachya Khalafyan opozarja, da si tako majhen narod ne more privoščiti tolikšnih izgub. »Letno izgubimo 1400 deklic. S kom se bodo čez leta poročali dečki? Kdo bo poskrbel za nadaljevanje armenskega naroda?« se sprašuje zdravnica.

Če se trendi kmalu ne obrnejo, bo Armeniji do leta 2060 umanjkalo 93.000 žensk. »Spolnih stereotipov se ni možno znebiti v letu ali dveh,« pravi Vahan Asatryan, raziskovalec z Mednarodnega centra za razvoj, ki ob tem poudarja, da so nujne spremembe v miselnosti. Težave se lotevajo tudi na državni ravni. Pogoste so konference, na katerih govorijo o enakopravnosti spolov. Toda globoko zakoreninjenih prepričanj ni možno odpraviti tako zlahka.