Triminutni video prikaže vzporedno realnost, ki bi se zgodila, če se glavni lik posnetka – 52-letni moški – ne bi udeležil predsedniških volitev. Moški zvečer pred spanjem svojo ženo heca, da je naivna, ker misli, da bo njen glas na volitvah karkoli spremenil. Naslednje jutro se prebudi v svet, kjer naenkrat veljajo popolnoma novi zakoni, ki so jih sprejeli brez njegovega vedenja in podpore.

Najprej mu na vrata potrka vojaški general s spremstvom dveh vojakov, ki ga obvesti, da se je meja za vstop v vojsko dvignila in je sam ponovno vpoklican. Ko se jih znebi, v kuhinji ob svoji ženi sreča mladega moškega v roza majici, ki si ureja nohte. Žena ga obvesti, da je v njihovi kuhinji zaradi novega zakona, ki predvideva, da morajo vse družine v svoje gospodinjstvo sprejeti enega homoseksualnega moškega, ki se je razšel s svojim nedavnim partnerjem, dokler si ne najde novega.

Moški se odzove z burno reakcijo, ko žena pojasni, da bo moral biti na koncu kar sam njegov partner, če mladi mož ne bo uspešen pri iskanju novega. 52-letnik doživi še nekaj zanj šokantnih trenutkov, med drugim se tudi prebudi v isti postelji z mladim možem, dokler ne ugotovi, da so to vse sanje. Takrat hitro podviza svojo ženo, naj gresta volit, »preden bo prepozno.«

Video sicer za mnoge komičen

Video, ki Ruse poziva k udeležbi na predsedniških volitvah, se je sicer mnogim zdel komičen. Poudarjali so, da naj bi bil smešen in da ga ne gre jemati tako resno. Po drugi strani so mnogi opozorili, da nosi izredno seksistično, homofobno in ksenofobno sporočilo. Izrablja strah pred homoseksualnostjo in spolne stereotipe, da bi volivce privabil na volitve, s tem pa ta strah in stereotipe tudi utrjuje.

Predsedniška kandidatka Ksenija Sobčak je izjavila, da video »spodbuja k sovraštvu« proti predstavnikom ruske LGBT skupnosti, medtem ko se predstavniki Putinove kampanje nanj še niso odzvali.