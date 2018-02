Moški je pred presaditvijo trpel zaradi bolezni srca in ožilja. Njegovo srce je bilo že v fazi srčnega popuščanja, zato so ga sprejeli v bolnišnico, kjer je v negotovosti čakal na darovalca. 10. februarja je nato prejel novico, da je za presaditev na voljo srce 17-letnika, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Indijski zdravniki so ugotovili, da je srce darovalca premajhno za moškega srednjih let, vendar je bolnik operacijo nujno potreboval, saj bi se lahko njegovo šibko srce vsak čas ustavilo. Zato so se odločili za redek poseg, s katerim so bolehnemu srcu v podporo v telo presadili še manjše, a zdravo srce. Srci so med posegom povezali, njuna utripa pa se tako med seboj dopolnjujeta.

»Srce darovalca je bilo v velikosti pesti. Srce bolnika, ki je čakal na presaditev, je bilo v velikosti manjše nogometne žoge,« je pojasnil zdravnik Krishna Gokhale. Dodal je, da je tak poseg redek in da so doslej na svetu zabeleženih le okoli 150 tovrstnih posegov. Pacient uspešno okreva po operaciji in je pod budnim očesom zdravnikov zaradi morebitnih zapletov.