Sojenje se bo nadaljevalo 1. marca, ko bosta Kincl Mlakarjeva in tožilka Simona Kuzman Razgoršek podali zaključne besede. Na prvem sojenju je bil Bajde 7. marca lani spoznan za krivega uboja partnerke in obsojen na 13 let zapora, čeprav ga je tožilstvo bremenilo umora in zanj zahtevalo 25 let zaporne kazni.

Višje sodišče v Celju je sodbo razveljavilo, med drugim zato, ker je sojenje v delih, ko so razpravljali o obdolženčevem duševnem zdravju, potekalo zaprto za javnost. Višje sodišče je v odločbi opozorilo, da je javnost sojenja pravilo, izključitev javnosti pa izjema. Prav tako se ni strinjalo s sodnikovim videnjem ljubosumja kot motiva za storitev kaznivega dejanja.

Če sodišče Bajdetu kazni ne bo izreklo do 21. marca letos, mu bo moralo odpraviti pripor. Zakon o kazenskem postopku namreč določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, pripor odpravijo in obtoženca izpustijo. Obtožnica zoper Bajdeta je bila vložena 22. marca 2016.