Turški avtor mednarodno uveljavljenih Muzej nedolžnosti, Bela trdnjava, Sneg, Istanbul in Črna knjiga, je za častnega meščana Sarajeva predlagala lokalna založba in knjigarna Buybook. Predlog je sprva naletel na soglasno podporo, po vnovičnem glasovanju med občinskimi svetniki pa je bila Pamukova nominacija zavrnjena.

»Razlaga sveta komisije je bila, da Orhan Pamuk ni naredil nič ali skoraj nič za Sarajevo. Nekateri člani vladajoče stranke so ocenili, da nagrada Pamuku lahko ujezi turško vlado. Izkoristili so priložnost za sporočilo Pamuku, in sicer da ni dobrodošel v Sarajevu,« je odločitev komentiral vodja založbe in knjigarne Damir Uzunović.