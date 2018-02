Kot so sporočili s PU Kranj, se je v letošnji sezoni na smučiščih težje poškodovalo že več kot 20 oseb, medtem ko je bilo v celotni lanski sezoni težjih poškodb 24. Res pa je, da se je letošnja sezona začela zelo zgodaj, saj je prvič nekoliko več snega zapadlo že konec novembra, so pojasnili na policiji.

Od začetka letošnjih zimskih počitnic do danes so gorenjski policisti na smučiščih obravnavali že tri nesreče, od tega eno v torek in dve v sredo. V eni od nesreč sta se smučarja zapletla pri sestopu s sedežnice, v preostalih dveh primerih pa je bil smučar za nesrečo kriv sam. V enem primeru je padel na mehkem snegu in si poškodoval nogo, v drugem primeru pa je zaradi izgube nadzora trčil v drevo ter si poškodoval glavo in hrbet. Na srečo je uporabljal čelado, ki je omilila udarec.

Da bi se izognili nesrečam na smučiščih, na policiji vse, ki se odpravljajo na zimske radosti, opozarjajo, naj hitrost in način smučanja prilagodijo razmeram in svojim sposobnostim. »Smučajte samo na označenih progah in ne pretiravajte v snežnih parkih,« so pozvali. Ker pa tudi na smučiščih zmikavti ne počivajo, dodatno opozarjajo, da je treba primerno poskrbeti za svojo smučarko opremo in predmete, ki jih imamo s sabo.