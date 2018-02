V sredo okoli 21. ure so policisti na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v Slovenijo pregledali tovorno vozilo iz Srbije. V tovornem delu so našli tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Policisti so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

Ponoči so policisti med varovanjem državne meje pri naselju Brezje pri Veliki Dolini izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Pri Božakovem pa so policisti okoli 2. ure prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila mejo. Postopki s tujci še potekajo, so sporočili s policije.