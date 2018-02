53-letni Nair je bil pri podjetju od leta 1987 in je veljal za vzhajajočo zvezdo, saj je bil uspešen in je hitro napredoval najprej iz proizvodnje pa do samega vrha podjetja. Leta 2015 je postal globalni direktor za razvoj, nato se je povzpel na položaj direktorja za tehnologijo, od lanskega maja pa je bil predsednik za Severno Ameriko.

Vodstvo podjetja je pred nekaj tedni dobilo anonimno prijavo o neprimernem obnašanju Naira, sprožili so notranjo preiskavo, ki se je zanj končala slabo. »Zavezani smo zagotavljanju in negovanju varne in spoštljive kulture in pričakujemo, da se tega držijo tudi vodilni. Odločitev smo sprejeli po temeljitem pregledu,« je sporočil glavni izvršni direktor Forda Jim Hackett.