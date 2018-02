Zaradi prometnih nesreč je tako promet oviran na štajerski avtocesti na cestninski postaji Vransko proti Mariboru ter med priključkom Fram in razcepom Slivnica, kjer je zaprt prehitevalni pas proti Mariboru - nastal je petkilometrski zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Tudi pred počivališčem Polskava proti Mariboru je zaradi prometne nesreče oviran promet.

Zaprte so glavne ceste Celje-Šmarje pri Jelšah pri Stopčah, Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih in Dravograd-Maribor na odseku Radlje ob Dravi-Muta.

Zaradi burje v Vipavski dolini je na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Obvezne verige Zaradi zimskih oz. snežnih razmer so na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Korensko sedlo obvezne verige. Poleg tega je zaprta cesta Dragarji-Osilnica, na cestah Idrija-Godovič in Godovič-Črni vrh-Col-Ajdovščina pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Zaradi zimskih razmer na Hrvaškem je prepoved za tovorna vozila na mejnih prehodih Zavrč, Središče ob Dravi in Petišovci, prepoved za priklopnike in polpriklopnike na mejnih prehodih Babno Polje, Podplanina in Petrina ter prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na mejnem prehodu Metlika. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnem prehodu Obrežje. Na odseku Mozirje-Šentrupert pa je s ceste na njivo zapeljal avtobus. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, otroke pa so že premestili na drug avtobus, so potrdili na PU Celje.