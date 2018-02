Petintridesetletni Šved je osvojil svojo drugo olimpijsko kolajno, prvo najbolj žlahtnega leska. Pred osmimi leti v kanadskem Vancouvru je bil na slalomski tekmi tretji. Na tekmah za svetovni pokal je doslej dosegel osem zmag, od tega sedem v slalomu in eno v paralelnem slalomu.

Veteran na belih strminah si je že na prvi vožnji izboril sijajni izhodiščni položaj in zasedal visoko drugo mesto, v drugi vožnji pa je uveljavil svoje bogate izkušnje in z mirno ter preudarno vožnjo ubranil prednost pred vsemi zasledovalci. Po prvi vožnji vodilni Norvežan Henrik Kristoffersen je v drugi vožnji že v zgodnjem delu proge naredil gromozansko napako in odstopil, kar je pomenilo, da sta se na stopničke povzpela še visokorasli Švicar Zenhäusern in Michael Matt , mlajši brat olimpijskega prvaka pred štirimi leti iz Sočija Maria Matta .

Z današnjo zmago se je vpisal v zgodovino, saj je s 35 leti in 42 dnevi postal najstarejši slalomski dobitnik zlate kolajne, pred tem je ta rekord držal Avstrijec Mario Matt, ki je bil pred štirimi leti v Sočiju star 34 let. Ob tem je postal drugi Šved z zlato slalomsko kolajno na zimskih igrah, pred njim jo je osvojil zgolj legendarni Ingemar Stenmark v ameriškem Lake Placidu 1980.

Ob Kristoffersenu se je na današnji tekmi zalomilo tudi prvemu favoritu Avstrijcu Marcelu Hirscherju , ki je izpadel že na prvi progi, čeravno je »traso« postavil njegov trener Michael Pircher . Osemindvajsetletni Avstrijec je tako zapravil izjemno priložnost, da osvoji tretjo kolajno najbolj žlahtnega leska na letošnjih igrah v Južni Koreji, potem ko je že slavil v kombinaciji in veleslalomu. V tem primeru bi ponovil uspehe rojaka Tonija Sailerja , Francoza Jean-Clauda Killyja in Hrvatice Janice Kostelić .

Slovenca ostala brez uvrstitve

Imenitni Avstrijec, sicer nosilec šestih velikih kristalnih globusov za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala ter osmih malih kristalnih globusov (po štiri je osvojil v veleslalomu in slalomu), je pred štirimi leti na slalomu v Sočiju osvojil srebrno kolajno. Tedaj je bil od njega hitrejši le rojak in že upokojeni Mario Matt, bronasto kolajno pa je osvojil Kristoffersen, današnji vodilni smučar po prvi slalomski vožnji.

Slovenska predstavnika v olimpijskem slalomu Hadalin in Kranjec sta ostala brez uvrstitev. Po spodbudnem začetku, na katerem sta imela oba zelo dobre občutke in solidne vmesne čase, sta v nadaljevanju storila napako in nista prišla do cilja. Zanju olimpijskih iger še ni konec, saj ju v soboto čaka ekipna preizkušnja. Slovenca sta bila pred začetkom sproščena in trdno odločena, da z napadalno vožnjo prideta do solidnih uvrstitev. Oba sta na igrah že dosegla lepa rezultata, Kranjec je bil četrti v veleslalomu, Hadalin pa osmi v alpski kombinaciji. Zato v slalomu nista imela česa izgubiti, njuna vožnja na vse ali nič, pa se ni izšla.