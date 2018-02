Odvetnik iz New Yorka Michael Wildes je potrdil, da imata zeleno karto, kaj več pa ni hotel komentirati, ker sta prosila za spoštovanje zasebnosti. Bela hiša na vprašanja o tem ne odgovarja.

Verižna imigracija

Za imigracijski status staršev prve dame se nihče ne bi zanimal, če ne bi predsednik ZDA med svojimi načeli za reformo priseljevanja zahteval ukinitev ene od poti v ZDA, ki sta jo najverjetneje izkoristila starša Melanie Trump - tako imenovane verižne imigracije.

Naturalizirani ameriški državljani - tisti, ki se niso rodili v ZDA - lahko sponzorirajo sorodnike za zeleno karto, med njimi tudi starše. Trump zahteva, da se to spremeni tako, da ostane le možnost sponzoriranja zakoncev in mladoletnih otrok, torej ne več staršev.

Za zeleno karto naj bi Viktor in Amalija Knavs zaprosila že pred leti in očitno se je nekje nekaj zataknilo ali pa so bili nestrpni, saj Washington Post navaja, da so njuni odvetniki med procesom stopili v stik s pisarno newyorškega demokratskega senatorja Chucka Schumerja.