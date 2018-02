Šahtar in Roma sta se nocoj v ligi prvakov srečala že petič, v osmini finala pa drugič. Dvoboj je na papirju veljal za enega manj atraktivnih, a sta obe moštvi že na uvodu presenetili z odprto in napadalno igro.

Nekoliko podjetnejši so bili vseeno gosti, ki so že v sedmi minuti nevarno zapretili prek Edina Džeka, a se je z obrambo izkazal domači vratar Andrij Pjatov. Triintridesetletnik je dvoboj z napadalcem iz BiH dobil tudi v 21. minuti, ko je uspešno ubranil njegov strel po sredini vrat. A kar ni uspelo Džeku je v zaključku prvega polčasa njegovemu soigralcu Cengizu Underju ,ki je izkoristil podajo Džeka in Romo popeljal v vodstvo za 1:0. Za dvajsetletnika je bil to sicer že četrti gol na zadnjih treh tekmah.

Če je prvi polčas pripadel Rimljanom, je začetek drugega gostiteljem. Ti so že v 52. minuti prišli do izenačenja, potem ko je sijajno utekel Argentinec Facundo Ferreyra in s svojim tretjim zadetkom v ligi prvakov izenačil na 1:1.

Zadetek je Ukrajincem dal krila in le tri minute kasneje bi lahko celo povedli, a je Alisson z izvrstno obrambo preprečil zadetek Marlosu. Romin vratar se je izkazal tudi nekaj minut kasneje, ko je s skrajnimi močmi preprečil zadetek Taisonu. V drugem delu povsem prerojeni nogometaši Šahtara so do zasluženega vodstva z 2:1 prišli v 71. minuti, ko je s prostega strela neubranljivo streljal Fred. Brazilec je z golom postavil tudi končni izid, saj do spremembe izida na tekmi ni več prišlo.