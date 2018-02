Pred olimpijsko sezono 2013/14 smo napovedovali, kako bo Tina Maze ubranila veliki kristalni globus, kako bo skušala izboljšati lasten svetovni rekord osvojenih točk svetovnega pokala iz sezone poprej, kako bo na olimpijskih igrah v Sočiju osvojila številne kolajne… Tudi vodja ekipe Andreja Massi si je želel nadaljevanje rezultatske pravljice, a je vztrajal na svoji poti. Potegnil je drzno potezo in po rekordni sezoni Tine Maze zamenjal glavnega trenerja. Italijan Livio Magoni je popeljal Črnjanko na vrh sveta, po treh letih je Massi menil, da je čas za spremembo. V olimpijski sezoni je pripeljal Walterja Ronconija.

Težko zgrajena hiša s trdimi temelji se je začela podirati. Tina Maze je izgubila ostrino, rezultati so bili bleda senca sezone poprej, olimpijske igre so bile vse bliže. Massi je potegnil novega jokerja iz rokava, dal Italijana na čevelj in ga tik pred Sočijem zamenjal z Maurom Pinijem. Tina Maze je s Švicarjem v Sočiju postala olimpijska smukaška in veleslalomska prvakinja, bolj kot ne v pozabo pa je šlo, da je na istih igrah zasedla še četrto, peto in osmo mesto v alpski kombinaciji, superveleslalomu in slalomu. Uvrstitve so šle mimo, nihče jih ni pogreval.

Znotraj Smučarske zveze Slovenije, ki združuje sedem zimskih panog, sta trenutno najbolj plačana dva strokovnjaka. To sta 47-letni skakalni trener Goran Janus in trener hitrih disciplin v alpskem smučanju 45-letni Peter Pen. Njuni mesečni prejemki so direktorski, kakšen evro manj ali več, če je merilo plača direktorja Smučarske zveze Slovenije. Tako eden kot drugi sta se uštela pri načrtovanju pripravljenosti svojih tekmovalcev. Smučarski skakalci in Boštjan Kline so bili pred olimpijsko sezono paradni konji slovenske reprezentance. Glede na uspehe preteklosti, ki so jih dosegli pod vodstvom Janusa in Pena, se je od obeh trenerjev pričakovalo, da bosta tekmovalce najbolje pripravila na največjo tekmo, za priprave pa sta imela na voljo rekordna finančna sredstva. Vso sezono so športniki zaostajali za pričakovanji stroke, javnosti in navsezadnje svojimi cilji. Janus in Pen sta obdržala stolček. Olimpijske igre so bile rezultatsko ogledalo sezone.

Nihče v slovenski smučarski stroki ni imel toliko znanja in moči, da bi pred olimpijsko sezono ali med njo reagiral kot Andrea Massi pred Sočijem. Ima pa slovenska smučarija dovolj vplivnih ljudi, ki so odločali o usodi Massija in ga zaradi izrečenih besed v aferi poslovilne tekme Tine Maze izključili iz slovenske reprezentance. Naj si enkrat za vselej ljudje v slovenskem alpskem smučanju zapomnijo, da je 50-letni Italijan človek dejanj, ne besed. Četudi nikoli več ne bo osvojil nobene olimpijske kolajne, si zasluži novo priložnost. Po možnosti v slovenski reprezentanci.