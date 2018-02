Marca lani je ministrica za zdravje s sklepom zavrgla vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, pri čemer se je sklicevala na pogoje iz zakona o humanitarnih organizacijah. Tolmačila jih je tako, da domača verska skupnost ne more ustanavljati takšnih humanitarnih organizacij, temveč je to dovoljeno zgolj tistim verskim skupnostim, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše humanitarne organizacije, ustanovljene po tujem pravu.

»Zoper negativen sklep smo vložili tožbo na upravno sodišče in pred dnevi prejeli sodbo, s katero je bilo tožbi ugodeno in sklep ministrice razveljavljen ter zadeva vrnjena v ponovno odločanje. Pri tem je sodišče ministrici očitalo postopkovne napake, med drugim pa tudi potrdilo našo tožbeno navedbo o diskriminatorni obravnavi prosilcev,« je povedala odvetnica Ana Jug . Dodala je, da je ambulanta doslej več kot opravičila svoj obstoj. Redno deluje in rešuje zdravje in življenje ljudi in skoraj ni verjeti, da je mačehovska država noče niti videti. Kot pravi Ana Jug, za državo njihova dejavnost ni humanitarna in jih doslej še ni obiskal noben državni uradnik.

Poimenovanje po Hugu Chavezu

Odvetnica in soustanoviteljica ambulante pro bono Ana Jug poudarja, da so se lotili običajnega postopka za priznanje in da ne iščejo bližnjic, kot so jim očitali na ministrstvu za zdravje. »Lahko bi ustanovili društvo, tudi v tujino lahko gremo ustanovit versko skupnost. Pet minut imamo do Italije. A izgovorov ne bomo iskali, saj delamo dobro. Prepričana sem, da gre za eno najhujših verskih diskriminacij in diskriminacijo slovenskega naroda,« je izjavila pred časom.

Več kot sto posameznikov z Goriškega in tudi drugih občin v Posočju vsako leto poišče pomoč v ambulanti pro bono, od tega polovica po telefonu. Po grobih ocenah je na Goriškem več kot 600 ljudi brez urejenega zavarovanja. Ambulanto pro bono v Novi Gorici so poimenovali po Hugu Chavezu, umrlem venezuelskem predsedniku, ki se je boril za brezdomce, brezplačno šolstvo, kulturo in zdravstvo.