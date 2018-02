Tudi letos bo ljubljanska mestna občina podelila naziv naj blok v Ljubljani. Za naziv v letu 2017 se poteguje sedem večstanovanjskih stavb, ki so jih predlagali v četrtnih skupnostih, zmagovalec pa bo znan marca v okviru akcije Za lepšo Ljubljano.

Letos sedem finalistov

»Stanovalce večstanovanjskih stavb z akcijo spodbujamo, naj po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja,« so zapisali na občini, kjer so bili pri ocenjevanju predlaganih stavb med drugim pozorni na zunanji videz bloka in skladnost pročelja z okoljem, na energetsko učinkovitost, enotnost stavbnega pohištva, urejenost okolice z zelenicami ter ustrezno urejeno kolesarnico, zbirno mesto za odpadke in dostop za invalide. Stavbe, kjer so stanovalci zelenice preuredili v parkirišča in posekali drevesa, so na občini izločili iz izbora.

Četrtne skupnosti so lahko lani do konca avgusta mestni občini poslale predloge za naj blok, sedem nominirancev pa se je zdaj uvrstilo v finalni izbor. Za naziv naj blok v Ljubljani 2017 se potegujejo stanovanjske stolpnice v Brilejevi ulici 19–21 ter Smoletovi ulici 12, 12 a in 12 b, blok v Palmerjevi ulici s sodimi hišnimi številkami od 6 do 32, stolpnica na Bilečanski ulici 2 in Malagajevi ulici 7, 5, 9 ter blok na Tržaški cesti 49 in Pokopališki ulici 47 in 49.