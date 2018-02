Od leta 1991 so namreč judovske naselbine vzpostavljali brez dovoljenj vlade, potem pa so jih za nazaj legalizirali, obstoječe naselbine pa širili. Amihai se nahaja nedaleč od naselbine Šilo na severu Zahodnega brega, palestinskega ozemlja, ki ga izraelska vojska zaseda že pol stoletja.

Vse naselbine so sicer po mednarodnem pravu nezakonite, vendar pa Izrael ločuje med tistimi, ki jih sankcionira in med tistimi, ki jih ne.

Novo naselbino gradijo za okoli 40 družin, ki so jih izgnali iz Amone, skupnosti, ki so jo zgradili brez dovoljenja vlade in ki so jo uničili februarja lani. Naselje so uničili po razsodbi vrhovnega sodišča, da je bilo zgrajeno na zasebnem palestinskem zemljišču, ki pa je naletela na močne kritike mnogih članov desne vlade.