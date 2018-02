Nova zakonodaja med drugim kriminalizira nezakonito prečkanje meje in uvaja ukrepe za hitrejši izgon tistih, ki si po oceni oblasti ne zaslužijo mednarodne zaščite oziroma so ekonomski migranti. Maksimalni čas, kako dolgo lahko migrante zadržujejo v pripornih centrih, se podaljšuje s 45 na kar 90 dni.

Vlada poudarja, da reforma ustvarja ravnotežje med »učinkovitostjo« in »človečnostjo«, saj da na primer omogoča hitrejšo pridobitev azila tistim beguncem, ki dejansko bežijo pred vojnami in represijo. Poleg tega omogoča hitrejše združevanje družin mladoletnih beguncev in boljšo integracijo prišlekov. Tisti priseljenci, ki so upravičeni do t. i. subsidiarne zaščite, ne pa tudi do statusa begunca, pa bodo smeli po novem v državi ostati dlje časa.

Notranji minister Gerard Collomb je ob predstavitvi še poudaril, da Francija, ki je lani prejela rekordnih 100.000 prošenj za azil, svojo migracijsko politiko preprosto mora uskladiti s politikami drugih evropskih držav, sicer ji grozi, da postane »zadnje pribežališče«. Ob tem je spomnil, da lahko v državah, kot so Nemčija, Danska in Nizozemska, migrante v priporu zadržujejo kar 18 mesecev.