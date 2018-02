Na občini so se projekta lotili v želji, da v mestu povečajo samooskrbo z lokalno in ekološko pridelano hrano, pri vzpostavitvi vrta pa jim bo na pomoč priskočilo podjetje Unichem. Vrt bodo uredili na že obstoječem vrtičkarskem območju na Ježici, naproti blokovskega naselja na Glinškovi ploščadi.

Kot navajajo na občini, bo za ekološko vrtnarjenje skrbela izbrana družina, na vrtu pa bo potekala tudi serija strokovnih vrtnarskih predavanj in praktičnih delavnic, na katerih bodo vrtičkarji lahko spoznali ključna vrtnarska opravila – od setve do obiranja plodov. Prvo predavanje bo že v petek ob 16. uri v prostorih četrtne skupnosti Posavje na Bratovševi ploščadi. Obiskovalcem bo agronom in strokovnjak Kluba Gaia Vanes Husić predstavil načrtovanje vrta s pomočjo spletne aplikacije Naredi vrt in pomen pravilno sestavljenega kolobarja s poudarkom na pestrosti zelenjavnih vrst.