V ponedeljek bo sodnica Dejana Fekonja najprej poslušala končne govore, nato pa razglasila sodbo Valterju in njegovi nekdanji partnerici Ani Šmid, obtoženima, da sta v salonih v Novem mestu, Trebnjem, Luciji, Novem mestu, Kopru in Ljubljani med letoma 2012 in 2016 izkoriščala prostitutke. Da je zadeva zrela za razsodbo, se je odločila po zgolj dveh glavnih obravnavah. Drugi del tega primera, v katerem prav tako nastopa Valter Šmid, soobtožena pa je njegova sedanja žena Danijela, pa še ni končan. Gre za očitke zaradi trgovine z ljudmi – konec marca nameravajo prek videokonferenčne povezave zaslišati še dve domnevni žrtvi s Kosova.

Ena od teh deklet je bila tudi Srbkinja Danijela. Ko sta se z Valterjem zbližala in nato tudi poročila, je tudi ona odprla s. p. Superbus NM, nega telesa. Tožilstvo trdi, da sta se ukvarjala s trgovino z ljudmi. Novačila naj bi tri ženske v stiski, da bi prišle v Slovenijo in se tu kot nevidne tujke za njiju prodajale. Dve s Kosova nista prišli, nezaposlena Srbkinja z bolnim možem in dvema otrokoma pa je. Delala je na črno. Ko so danes pregledovali dokaze iz sodnega spisa, je sodnica prebrala tudi njene blagajniške prejemke. Seštevek je naslednji: septembra 2016 je delala 14 dni in dobila 1803 evre, oktobra je delala 21 dni za 1863 evrov, novembra pa 22 dni za 1573 evrov. Na vseh prejemkih je bil njen podpis.

»Gre vse, gre duša…«

V začetku leta 2015, ko sta erotični maser in spolni delavec pri nas postala uradna poklica, so strankam začeli izdajati račune. Policija jih je zasegla velik kup. Mimogrede, od začetka 2015 do junija 2017, ko so prišli policisti, je bil najbolj dobičkonosen marec 2016, ko so izdali 152 računov za skupno 11.160 evrov. Danes so vpogledali tudi v cenike. Nekaj dobesednih izsekov iz zadnjega: ura erotične masaže 60 evrov, »body to body masaže z oralo ali seksom« 120 evrov, štiriročne »body to body masaže z oralo ali seksom« 140 evrov. Seks: 30 minut 60 evrov. Dominacija: 60 minut 80 evrov. Na voljo so bili tudi darilni boni. Oglaševali so se prek različnih medijev, tudi prek koledarja, za katerega je pozirala Ana Šmid v različnih izvedbah, na strani za mesec maj pa tudi Valter.

Obtoženi so storitve ponujali tudi sami. Očitno ne tako zlahka, kot bi lahko sodili na prvi pogled. Sodnica je prebrala pogovor Danijele s prijateljico iz Bosne, ki je tudi imela izkušnje s tem delom. Policisti so jo izsledili, ko so pregledovali zasežene telefone in računalnike. Danijela, po izobrazbi magistrica informacijske tehnologije, je prijateljici potožila, kako ji je težko. Da jo to delo ubija in kako bo vztrajala, da bi si našla delo v svojem poklicu. »Želela bi, da se umakneš iz tega. Gre vse, gre duša, je..š denar…« ji je odgovorila prijateljica.