Kljub temu predsednik Pahor, kot so danes sporočili iz njegovega urada, ni prepričan, ali srbski predsednik Aleksandar Vučić njegovo izjavo o podpori za diplomatsko priznanje Kosova med članicami EU pozna v celoti. V njej je namreč izrecno rečeno, da bo Slovenija podpirala Kosovo, če bo izpolnjevalo pogoje. Med njimi so spoštovanje sporazuma o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom, oblikovanje skupnosti srbskih občin na severu Kosova in ratifikacija sporazuma o meji s Črno goro, so še navedli.

V uradu predsednika republike so še poudarili, da si Pahor prizadeva, da bi se kljub nekaterim pomembnim razlikam med državami Zahodnega Balkana problemi urejali in ne zaostrovali in da se je tudi pri odgovoru na vprašanje glede pomoči Slovenije Kosovu zelo natančno izjasnil. Meni, da bi kljub znanemu srbskemu zavračanju možnosti diplomatskega priznanja Kosova uradni Beograd moral upoštevati navedbo izpolnitve pogojev, ki jih Slovenija pričakuje od Kosova, če naj si ta obeta njeno pomoč, so še pojasnili v Pahorjevem uradu.