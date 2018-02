O morebitnem datumu vstopa Makedonije v EU kanclerka ni želela ugibati, ampak je poudarila, da mora država najprej izvesti vse potrebne reforme in izpolniti pogoje za članstvo. Zaeva je pozvala, naj njegova vlada prioritetno izvaja reforme na področju vladavine prava in učinkoviteje koristi sredstva EU, ki so ji na razpolago, za razvoj infrastrukture, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Še posebej spričo naraščajočega vpliva Rusije in Kitajske v regiji kanclerka podpira perspektivo članstva v EU za vseh šest držav Zahodnega Balkana. Kot ob tem spominja dpa, v okviru t. i. berlinskega procesa na pobudo Merklove že od leta 2014 potekajo redna srečanja držav Zahodnega Balkana s članicami unije, ki naj bi med drugim pripomogla k rešitvi sporov v regiji in okrepila njihovo sodelovanje tako med seboj kot z EU.

Obenem je Merklova danes izrazila upanje, da se reševanje spora med Skopjem in Atenami glede uradnega imena Makedonije dejansko približuje rešitvi. Že v torek je Merklova o tem po telefonu govorila z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom, ki je podobno kot Zaev pokazal pripravljenost, da se ta spor, ki se vleče že več kot četrt stoletja in preprečuje nadaljnjo evroatlantsko integracijo Makedonije, končno reši.

Merklova se sicer nima namena vmešavati v grško-makedonski spor

A kot je kanclerka danes sama nakazala in kot je po poročanju makedonske tiskovne agencija MIA tudi potrdil tiskovni predstavnik vlade v Skopju Mile Bošnjakovski, se nima nobenega namena vmešavati v reševanje spora oziroma posredovati med stranema. Spor med državama je vsekakor treba rešiti in veseli jo, da končno obe strani kažeta interes za to, saj je to predpogoj za uspeh, izvajanje kakršnegakoli pritiska pri tem, na primer z dajanjem javnih izjav na to temo, pa po njenem nima smisla.

Ocenila je še, da tako grška kot makedonska stran v vnovičnih pogajanjih ravnata odgovorno in se zavedata, kaj je treba narediti, da bo dosežen kompromis. Kompromisi vedno bolijo, a so nujni, je poudarila po poročanju MIA in dodala, da gre pri tem za »umetnost diplomacije«, ki mora potekati za zaprtimi vrati in ne na novinarskih konferencah.