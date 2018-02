Januarja je Harbour, ki v nanizanki Stranger Things igra šerifa Jima Hopperja, prek twitterja organizacijo Greenpeace vprašal, koliko ljudi mora deliti njegovo objavo, da ga bodo vzeli s seboj na Antarktiko, kjer bi pingvinom predstavil svoj »Hopper ples«. Dogovorili so se za okoli 200.000, in ko je igralcu to uspelo, so v organizaciji držali besedo ter ga vzeli s seboj na ekspedicijo.

Sprva se je zdelo, da igralec ne bo našel pingvinov, zaradi česar je bil žalosten, a se je razpoloženje kmalu spremenilo, zgodba pa je dobila srečen konec. Prek twitterja je sporočil, da ga je izkušnja naredila ponižnega, saj so ga lepote okolice in ogrožena majhna bitja tako navdušila in pretresla, da mu najprej sploh ni bilo do plesanja.

A obljuba dela dolg, tako da je s pingvini najprej naredil nekaj sebkov, nato pa v njihovi družbi še zaplesal.

https://t.co/29mTHvLYOA

here's a petition to create the largest protected area in the world.@Greenpeace has 1M sigs.

let's give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here's me dancing with them,

as promised.

they don't have netflix.@Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr — David Harbour (@DavidKHarbour) 20 February 2018

Kasneje je na twitterju delil še peticijo za zaščito Antarktike, organizaciji pa sporočil, da pingvini nimajo spleta, da bi lahko imeli še Netflix, na katerem predvajajo uspešnico Stranger Things.