»Rodila se je kriptovaluta, ki se lahko poda tudi v boj s Supermanom,« je bil slikovit predsednik Maduro. Po ocenah analitikov želijo namreč oblasti najti obvod mimo sankcij ZDA, ki ameriškim državljanom in podjetjem omejujejo trgovanje z Venezuelo. Maduro sicer podrobnosti o vlagateljih ni podal.

Izdaja kriptovalute je eden od poskusov reševanja države iz vse globlje gospodarske krize. Številni poznavalci sicer opozarjajo, da petro le malo možnosti za uspeh, saj zelo slabe gospodarske razmere v državi niso najboljši obet za uspeh njene kriptovalute.

Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a se zaradi gospodarskih težav, korupcije in nizkih cen nafte kljub temu že leta sooča z gospodarsko krizo in krizo oskrbe z nekaterimi osnovnimi dobrinami, kot so hrana in zdravila. Samo lani je v Kolumbijo pobegnilo več kot pol milijona Venezuelcev.