Ko so septembra lani policisti vstopili v pritlično stanovanje v Preradovičevi ulici v Mariboru, so tam našli mrtvo 45-letno Vatko Petrik. Izkazalo se je, da je ženska mrtva že nekaj dni. Njen domnevni krvnik, 36-letni Bojan Sep, sicer zunajzakonski partner Petrikove, naj bi po zločinu truplo zgolj zavil v rjuho in nato ob mrtvi ženski popival in živel štiri dni.

»To sem naredil«

Zaradi očitka umora na grozovit način in iz koristoljubja ter zaradi skrunitve trupla se je Bojan Sep danes znašel na zatožni klopi okrožnega sodišča v Mariboru. Na sodišče so ga pripeljali iz pripora, v katerem je od 2. oktobra lani. Okrožni državni tožilec Tilen Ivič mu očita, da je z neugotovljenim podolgovatim predmetom 28. septembra lani žensko večkrat udaril po glavi, da je padla na tla, jo nato ležečo na tleh še naprej udarjal, davil z rokami, ji tiščal vzglavnik čez obraz in celo stal z nogo na njenem vratu, dokler ni umrla. To naj bi storil, ker je hotel v stanovanju, v katerem sicer Petrikove pogosto ni bilo, živeti z Vesno V., menda novo prijateljico obtoženega, Petrikova pa je hotela, da se izselita. Po umoru naj bi vse do 2. oktobra, torej do ponedeljka, imel truplo v stanovanju, ob njem popival, truplo večkrat obrcal in pri tem vpil: »Prasica, saj si si zaslužila!«

Tožilec Ivič je na poziv sodnika Danila Obersnela povedal, da v primeru priznanja za umor predlaga 23 let zapora, za skrunitev trupla pa pet mesecev oziroma enotno kazen 23 let in štiri mesece zapora. Bojan Sep je na ponudbo tožilca odgovoril: »To sem naredil, vendar ne na tak način, kot se mi očita. Dal bi svoje življenje, da bi ga njej povrnil. S tem ne morem živeti. Rad sem jo imel, še zmeraj jo imam,« je skrušeno razlagal sodniku. Obersnel je iz njegovih besed zaključil, da krivde ne prizna, zato se bo sredi marca začelo sojenje.