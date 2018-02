Vsako leto poslušamo o nevarnostih na spletnih omrežjih, pa še zmeraj nismo dovolj ozaveščeni, še zmeraj se dogajajo zlorabe. Velikokrat bi to lahko preprečili že z menjavo gesel in boljšo zasebnostjo. Večini se še ni zgodila zloraba na internetu in niti ne vedo, kakšne meje lahko nekdo prestopi s tem, ko vdre v tvojo zasebnost. Zdi se, da se v Sloveniji še ne soočamo s tako hudimi oblikami groženj in zlorab kot drugod po svetu. A to še ne pomeni, da smo varni. Nikoli ne moreš biti dovolj varen in prepričan, da te za tvojim računalnikom ali telefonom nekdo ne opazuje. Nekateri zaradi družbenih omrežij trpijo hude fizične posledice, pomanjkanje spanca, debelost, anoreksijo, dogajajo se samomori, nesreče, pri otrocih lahko tehnologija povzroča tudi nasilje, aroganco.

A verjamem, da z družbenimi omrežji niso samo slabe izkušnje. Sama sem mnoge prijatelje spoznala prav prek družbenih omrežij. Pomagajo mi ohranjati stike z ljudmi, ki niso ravno iz moje okolice. Prednost vidim tudi v dostopu do informacij. Kadar koli lahko pogledam, kaj se dogaja na drugem koncu sveta ali pa kaj se bo dogajalo čez en mesec v mojem okraju. Družbena omrežja nam dajejo tudi nekakšen občutek povezanosti. Lahko pomagamo popolnemu neznancu in to nas razveseli. Morda bi morali družbena omrežja bolj izkoristiti v dobrodelne namene, za pomoč ljudem v stiski, saj je to danes najhitrejša pot širjenja informacij. A problem je v nas, ker samim družbenim omrežjem posvečamo preveč pozornosti in s tem pozabimo na svoje prijatelje. Odložimo svoje telefone in poglejmo okoli sebe, naredimo dobro delo in se poveselimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Vsakdo bi moral to narediti vsaj enkrat na mesec.