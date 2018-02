Namesto udejanjanja napovedi o bliskoviti in obširni širitvi svoje letalske flote VLM Airlines sestrska letalska družba Aerodroma Maribor zdaj dejansko krči svoj nabor letal in načrt letalskih operacij. Pod njihovo blagovno znamko bodo tako do nadaljnjega na rednih progah leteli le štirje 30 let stari turbopropelerski fokkerji 50.

Po poročanju belgijskih medijev je vse aktivnosti na bruseljskem letališču prevzela neka nizozemska investicijska skupina. V vodstvu VLM Airlines so nam potrdili to informacijo, identitete vlagatelja pa ne želijo razkriti. Yves Pann