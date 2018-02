Vzpenjajoča se stranka Lista Marjana Šarca, ki na državnem političnem prizorišču še nima izkušenj, še nima prepoznavnega političnega programa in z izjemo predsednika Marjana Šarca tudi še nima prepoznavnih članov, šteje dobrih 300 članov. Ob ustanovitvi leta 2014 je stranka štela 230 članov. Po jesenskih predsedniških volitvah, ki so njenega predsednika uvrstile med najbolj priljubljene slovenske politike, se jim je pridružilo približno sto novih članov, je povedala predstavnica Liste Marjana Šarca za stike z javnostmi Nika Vrhovnik.

V stranki so pojasnili, da novi člani ne prihajajo zgolj iz lokalnega kamniškega okolja, kjer njihov predsednik še vedno županuje, marveč enakomerno iz vseh slovenskih regij, tudi iz Ljubljane in Maribora. Ker podrobnejše analize niso naredili, ne vedo, ali je morda kdo k njim prestopil iz druge stranke, saj tudi podatkov o preteklem članstvu ne zbirajo, so sporočili.

Računsko sodišče našlo članico s tujim državljanstvom

V preteklem letu so iz stranke izstopili trije člani. V dveh primerih sta se člana izpisala zaradi nezdružljivosti funkcij, so pojasnili v stranki, tretji primer pa je lani razkrilo računsko sodišče, ki je preverjalo poslovanje stranke v letu 2016. Stranka je poslovala zakonito, a ne tudi brez manjših spodrsljajev, so ocenili na računskem sodišču in Listi Marjana Šarca za poslovanje v letu 2016 izrekli mnenje s pridržkom. Razkrite nepravilnosti so se nanašale na prispevke pravnih oseb, ki jih je stranka pridobila v nasprotju z zakonom o političnih strankah in jih ni nakazala v humanitarne namene, v registru članov stranke pa so našli vpisano tudi fizično osebo, ki je tuja državljanka.

»Popravljalne ukrepe smo izvedli že med revizijo in še pred izdelavo zaključnega poročila računskega sodišča,« so pojasnili v stranki. 167,31 evra za humanitarne namene so nakazali organizaciji Slovensko društvo Hospic, za članico s tujim državljanstvom pa so izvedli korespondenčno sejo izvršnega odbora in na njej izglasovali njeno izključitev iz registra članov. V letnem poročilu je stranka za leto 2016 sicer izkazala 39.375 evrov prihodkov, največ teh je bilo iz kamniške proračunske malhe na račun števila glasov na volitvah v občinski svet. »Edina sredstva, ki jih pridobivamo, so proračunska sredstva, donacijskih sredstev ne prejemamo,« so pojasnili v stranki.