Španci in Angleži imajo bogato zgodovino medsebojnih srečanj v ligi prvakov, kar je obetalo zanimivo srečanje. Posebej zato, ker je Barcelona v la ligi nekoliko izgubila dobro formo, Chelsea pa se je kljub že izgubljeni bitki za obranitev naslova angleških prvakov začel postavljati na noge in v zadnjem času nanizal nekaj prepričljivih zmag.

Italijan na klopi Londončanov Antonio Conte je v napadu začel tako brez Alvara Morate kot tudi novinca v ekipi Oliviera Girouda. Namesto njiju je bila za zadetke zadolžena hitra trojica Pedro, Eden Hazard in Willian. Prav zadnji si je v 33. minuti pripravil strel z razdalje, vratar Ter Stegen je bil premagan, a se je stresla leva vratnica. Osem minut kasneje je rapoloženemu Brazilcu veselje vnovič preprečil okvir gola.

Barcelona je skladno s svojo nogometno filozofijo na drugi strani potrpežljivo gradila na posesti, toda dobro pokriti Lionel Messi ob prodorih proti kazenskemu prostoru gostiteljev ni imel pravih rešitev.

Z identičnim taktičnim pristopom so Španci začeli tudi drugi polčas in s 70-odstotno posestjo zajezili nalete Angležev, kar pa jim je uspelo le do 62. minute, ko je po izvedbi kota žogo na vrhu kazenskega prostora prejel Willian, ki se ni pustil prositi še tretjič in z zavitim strelom mimo obrambe Barcelone neubranljivo zadel levi spodnji kot (1:0).

Sledil je pritisk Špancev, ki so silno želeli gol v gosteh in ga dočakali slabih 15 minut kasneje po napaki obrambe modrih. Po podaji Inieste je prvič proti Chelseaju zadel Messi in postavil končnih 1:1. Pred povratno tekmo v Barceloni je torej še vse odprto.

Na drugi tekmi večera je Bayern Munchen s 5:0 razbil Bešiktas. Po dvakrat sta zadela Thomas Muller in Robert Lewandowski, še en gol pa je dodal Kingsley Coman.

Chelsea 1:1 Barcelona