Šele vreme oziroma višja sila, drugačna od tiste, ki jih je za igranje domačih tekem poslala na Koroško, je Ankarančanom omogočila, da so svojega tekmeca prvič gostili na Primorskem. Zaradi zaledenelega igrišča v Dravogradu so namreč zaostalo decembrsko tekmo z Aluminijem vendarle odigrali bližje domu – v zeleni Ajdovščini. Na stadionu, ki je bil ena od nesojenih izbranih destinacij že poleti, ko je propadel skupni projekt s koprskim županom Borisom Popovičem. Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, kdo in zakaj je »odobril« tokratno ankaransko željo, s pomočjo prispodobe se lahko celo vprašamo, ali ni nemara misli vpletenih zbistrila ajdovska burja…

Ta se je sicer v času tekme skoraj povsem umirila in razmere so bile za ta letni čas tako rekoč idealne. In kaj je pokazala tekma? Predvsem to, kako je Aluminij pred vodilnim zadetkom Mensaha in po njem zapravljal priložnosti za zadetek. V končnico tekme bi lahko prišel celo s tremi ali štirimi zadetki prednosti, nazadnje pa v zadnji minuti zapravil dragoceni točki, ko je novinec Gerc enega redkih ankaranskih napadov kronal z izenačenjem. »Moramo priznati, da nismo prikazali prave igre in res smo s precej sreče izvlekli točko,« je poudaril ankaranski kapetan Jan Pahor. »Ampak nogomet je tak, da se igra za gole. Čeprav bo slišati čudno, moram reči, da je remi zaslužen,« je na to temo izpostavil gostujoči trener Oliver Bogatinov. Ankaranski trener Vlado Badžim, ki ga je sodnik Goričan zaradi protestov ob vodilnem gostujočem zadetku poslal na tribuno, je ob dramatičnem razpletu spomnil na jesenski del sezone: »Vrnilo se nam je nekaj, kar smo izgubili proti Celju in Krškemu. Me je pa zmotila situacija pri zadetku gostov, ki niso delovali v skladu s ferplejem, saj je naš igralec obležal na sredini igrišča.« Oliver Bogativov je slišal to pripombo in dodal: »O prekinitvi igre odloča sodnik. Ferplej so druge stvari, od tega, da se igra vedno na zmago, do tega, da se ne namešča izidov…« Je morda želel kaj povedati med vrsticami?

Ankaran – Aluminij 1:1 (0:1) Strelca: 0:1 Mensah (40), 1:1 Gerc (90). Mestni stadion Ajdovščina, brez gledalcev, sodnik: Goričan (Lope pri Poljčanah) – 6,5, rumeni kartoni: Vodeb, Gerc; Zeba. Ankaran: Bužan 7, Humar 5,5 (od 79. Matošević –), Pahor 6, Badžim 5,5, Mate 5,5, Šolaja 5 (od 63. Smiljanić 5,5), Burkić 5,5, Suljić 5,5, Vodeb 6, Bordon 6, Gerc 6, trener: Badžim 5. Aluminij: Janžekovič 5,5, Jurčević 6, Šme 6, Zeba 6, Jakšić 5,5, Petrovič 5,5, Vrbanec 6, Krajnc 6,5, Marinšek 5,5, Mensah 6,5 (od 70. Štor 5,5), Nunić 6, trener: Bogatinov 6. Igralec tekme: Primož Bužan (Ankaran). Streli v okvir gola: 2:10, streli mimo gola: 1:10, koti: 4:9, prepovedani položaji: 3:1, prekrški: 20:13, posest žoge (v odstotkih): 46:54.