Gates je sodeloval z nekdanjim šefom Trumpove predsedniške kampanje Paulom Manafortom in Mueller je že oba obtožil poneverb in prevar v Ukrajini.

45-letni Gates je pred dnevi sprejel priznanje krivde v zameno za le okrog 18 mesecev zapora in bo pričal proti Manafortu, ki za zdaj še vedno zavrača obtožnico.

Tudi obtožnica proti Van Der Zwaanu ni neposredno povezana z ruskim vpletanjem v ameriške volitve leta 2016 na strani Trumpa, ampak v posle z Manafortom in Gatesom v Ukrajini, kjer sta Američana delovala v korist strmoglavljenega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča , prala denar in se izogibala plačilu davka.

Kan Steela toži zaradi obrekovanja

Vendar pa je svet, kot kaže, res majhen. Van Der Zwaan je zet 9,3 milijarde dolarjev vrednega ruskega oligarha, povezanega s Kremljem, Germana Kana. Ta je med drugim ustanovitelj banke Alfa Bank in ta banka je pod preiskavo FBI zaradi poskusov povezovanja z računalniškim strežnikom v Trumpovi newyorški stolpnici v času predsedniške kampanje leta 2016.

Kan in njegova banka nastopata v razvpitem dosjeju britanskega obveščevalca Christopherja Steela o Trumpu. Njegov dosje je del podlage za preiskavo ruske afere, republikanci in Trump pa želijo javnost prepričati, da je edini razlog za preiskavo. Steela so najprej najeli republikanci, da najde umazanijo o Trumpu, kasneje pa so mu plačevali demokrati. Kan Steela toži zaradi obrekovanja.

Njegov zet Van Der Zwaan je leta 2012 delal za newyorško firmo Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ki je pripravljala poročilo glede preganjanja nekdanje predsednice Ukrajine Julije Timošenko. To poročilo je bilo v prid Janukoviča in njegove vlade, saj je zavrnilo dejstva, da je bil pregon Timošenkove političen.