Mesto, ki je nastalo na zrnu soli – kraj marsikaterih mladoporočencev, parov, ki proslavljajo daljše obdobje svoje zveze, ali zaljubljencev, ki so bili tam na prvem zmenku – je že drugo leto na dan zaljubljencev pripravilo dogodek, ki so ga poimenovali Valentinovo v Piranu.

Drevo ljubezenskih sporočil

Ob tej priložnosti so Tartinijev trg, osrednji piranski trg, odeli v prav posebno opravo – krasilo ga je ogromno srce, okoli katerega je vse od srede potekala Valentinova tržnica, kjer je vsak obiskovalec našel kaj zanimivega zase. Največ pozornosti je tudi med številnimi tujini gosti poželo drevo ljubezenskih sporočil, ki so ga postavili tik ob kipu piranskega virtuoza. »Piran je zagotovo eno najbolj romantičnih mest. Z možem Haroldom, če le čas dopušča, ga obiščeva vsaj enkrat na leto. Navadno pred poletjem, preden mesto zadušijo turisti,« odkrito pove Manuela, ki prihaja iz sosednje Avstrije. Tudi ona je bila nad praznikom, ki so ga z dogajanjem razvlekli vse do sobote, navdušena. Na bližnji stojnici je izdelala srce in ga s sporočilom obesila na drevo, saj verjame, da ji bo drevo izpolnilo želje. »Morda tudi kakšno neuslišano,« je v smehu dodala simpatična sogovornica. Na vprašanje, ali ve, da poljub pod Tartinijevim kipom prinaša srečo v ljubezni, se je le nasmehnila in odgovorila: »Le kdo verjame temu?«

Če sogovornica temu ni verjela, pa je verjelo kar nekaj parov, ki so se odzvali povabilu in v popoldanskem času prisostvovali množičnemu poljubljanju. »Vsekakor gre za dogodek, ki ga v Piranu organiziramo že nekaj let. Običajno julija, ob mednarodnem dnevu poljubov,« je povedal Mojmir Kovač, idejni oče omenjenega projekta. »V vsakem mestu so kraji, kjer se izvajajo posebni rituali. V fontane se meče denar, dotikajo se predmeti, zaklepa ključavnice… samo mi smo bosi. Zato uvajamo ritual, da se je treba v Piranu obvezno poljubiti pod kipom Tartinija,« pove Kovač, ki vztraja, da prinese poljub sedem let sreče. »Da to drži, se je treba priti poljubit vsako leto. Če vas tokrat ni bilo, vabljeni 6. julija v Piran.«