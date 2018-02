Prvo od treh regionalnih tekmovanj je minuli teden potekalo v Žirovnici v organizaciji SSD Stol Žirovnica. Za boljše razpoloženje tekmovalcev je s sladkimi priboljški poskrbelo tudi podjetje Manner Slovenija, ki kot partner že drugo leto zapored podpira projekt.

Smučarski skoki med najmlajšimi v zadnjih letih, kot kaže, postajajo čedalje bolj priljubljena rekreativna disciplina. K temu je nedvomno pripomogel tudi projekt Skoči z nami, ki ga Zavod za šport Planica v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in regionalnimi smučarskimi klubi izvaja že deseto leto zapored. Gre za šolska tekmovanja v smučarskih skokih, namenjena učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole, ki vsako leto potekajo v treh delih. Trem regijskim tekmovanjem sledi zaključno državno prvenstvo, kjer se najboljši mladi skakalci nato potegujejo za odličja in privlačne nagrade partnerjev projekta.

Tekmovanja za dečke in deklice Minuli teden je v Žirovnici potekalo prvo tekmovanje v okviru projekta Skoči z nami, ki se ga je udeležilo 136 otrok iz Gorenjske, 50 deklic in 86 dečkov. Tekmovanja za ene in druge so potekala ločeno, po razredih. Štiri zmagovalke in štirje zmagovalci prvega tekmovanja so učenci, ki prihajajo iz osnovnih šol Žirovnica, Naklo, Bistrica, Križe, Tržič in iz osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Osnovnošolci, ki se prijavijo na tekmovanja v smučarskih skokih, tekmujejo na smučkah za alpsko smučanje, v skokih pa se pomerijo na skakalnici velikosti od 3 do 5 metrov. Kot pojasnjuje Biserka Drinovec, koordinatorka šolskih tekmovanj v smučarskih skokih iz Športne zveze Tržič, je namen projekta Skoči z nami ta, da čim več otrok spozna smučarske skoke, pa tudi da se otroci med seboj spoznavajo in družijo. Zato so tudi pravila tekmovanja nekoliko prirejena. »Na ta tekmovanja se lahko prijavijo samo tisti otroci, ki še nikoli niso skakali v nobenem klubu,« je še povedala.