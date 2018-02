Venezuela je danes odprla diskontno prodajo prve državne kriptovalute, ki je v primerjavi z dosedanjimi, kakršna je bitcoin, to sicer bolj po obliki kot vsebini. Kriptovaluto petro je prodajala po polovični ceni od napovedovanih 60 dolarjev po enoti.

Od decembrskega spočetja tega Madurovega projekta izogibanja (ameriškim) finančnim sankcijam v mednarodnem prometu so napovedovali, da bo vrednost kriptovalute petro vezana na povprečno ceno sodčka nafte. Slednja je ena izmed podpor petru, poleg drugih venezuelskih naravnih bogastev, kot so zaloge zemeljskega plina, zlata in diamantov. Prav ta snovna podpora je, poleg državnega nadzora nad tako imenovanim rudarjenjem kriptovalute do fiksne končne zaloge 100 milijonov petrov (število bitcoinov naj na primer na koncu ne bi preseglo 21 milijonov), ključna razlika v primerjavi z večino kriptovalut, katerih vrednost določata ponudba in povpraševanje in seveda zaupanje vanje.

Venezuelci so si z rudarjenjem kriptovalut nabrali kar nekaj izkušenj, saj jih je enormna domača inflacija silila, da so posegali po njih in s tem nekaj časa tudi po obetavnih zaslužkih. Zakonsko to v tej južnoameriški državi ni bilo urejeno, so pa nekateri »rudarji« pristali v zaporu zaradi kraje elektrike, ki se pri rudarjenju troši v ogromnih količinah (gre za to, da v zameno za sodelovanje pri elektronskem vodenju glavne knjige dobijo nagrado v obliki digitalnih kovancev).

Pri petrih je tudi rudarjenje drugačno. Po navedbah Carlosa Vargasa, zadolženega za supernadzor nad venezuelsko kriptovaluto, to poteka s tako imenovanim »predrudarjenjem«, v katerem je vnaprej na voljo celotna emisija omenjenih 100 milijonov enot, postopek njihovega pridobivanja v digitalne denarnice pa bolj podoben dražbi, postavljeni na spletnem protokolu ethereum.

Maduro in petro si delita usodo Natančnih podatkov o prvi »dražbi« ni. Vargas je pred tem napovedal velik interes investitorjev iz Turčije, Katarja pa tudi Evrope in ZDA, čeprav je ameriško finančno ministrstvo opozorilo, da bodo s tem trčili ob lani sprejete Trumpove sankcije proti venezuelskemu režimu. Ovira večjemu zanimanju za petro bo poleg omenjenih dilem tudi sklep venezuelskega parlamenta, da se kriptovaluto razglasi za nezakonito. Zakonodajno telo te južnoameriške države nadzoruje opozicija, ki napoveduje, da bo po aprilskih predsedniških volitvah kriptovaluto nemudoma ukinila, če ji bo le uspelo Nicolasa Madura pospremiti iz predsedniške palače. Glede na razplet prve prodaje bo Venezuela predvidoma naslednji dve petini petrov ponudila domačim kupcem. Maduro se je pred kratkim že pohvalil z več kot 800.000 domačimi »rudarji«. Napovedal pa je tudi izničenje ali vsaj omilitev ameriških finančnih sankcij, ki so državo dokončno spravile na kolena z blokado novega zadolževanja v tujini, kar je privedlo do kritičnega pomanjkanja osnovnih dobrin, hiperinflacijo dvignilo na več tisoč odstotkov, nacionalno valuto bolivar pa popolnoma razvrednotilo.