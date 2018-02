Vlada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes v prodajo poslala 38,4 milijona kriptožetonov. Gre za prvo kriptovaluto, ki jo izdaja država.

Po ocenah podpredsednika socialistične stranke Tarecka El Aissamija bo petro »ustvaril zaupanje in varnost na domačem in mednarodnem finančnem parketu«.

Venezuelske oblasti sicer po ocenah analitikov želijo predvsem najti obvod mimo sankcij ZDA, ki ameriškim državljanom in podjetjem omejujejo trgovanje z Venezuelo.

Malo možnosti za uspeh

Mnogi poznavalci kriptovalut opozarjajo, da ima petro le malo možnosti za uspeh, saj zelo slabe gospodarske razmere v državi niso najboljši obet za uspeh njene kriptovalute.

Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a se zaradi gospodarskih težav, korupcije in nizkih cen nafte kljub temu že leta sooča z gospodarsko krizo in krizo oskrbe z nekaterimi osnovnimi dobrinami, kot so hrana in zdravila. Samo lani je v Kolumbijo pobegnilo več kot pol milijona Venezuelcev.