V SPD se je prav danes začelo glasovanje članov o vstopu v veliko koalicijo s konservativci kanclerke Angele Merkel. Več kot 463.000 članov stranke bo svoje glasove lahko oddalo po pošti do 2. marca.

Glasujejo lahko vsi, ki so se v stranko včlanili do 6. februarja do 18. ure, med njimi pa je bila v zadnjem trenutku tudi omenjena psička. Preko spleta je lastnica triletne Lime izpolnila obrazec, v katerem je med drugim zapisala, da je Lima ženskega spola, brezposelna in stara 21 let - izračunano v »pasjih« letih.

Kmalu po 18. uri je Lima dobila odgovor berlinske SPD. »Draga Lima, veseli nas tvoj vstop v SPD. [...] Lahko se udeležiš glasovanja članov o možni koalicijski pogodbi,« je pisalo. Tako kot ostali člani SPD, je tudi Lima kmalu po pošti prejela vso potrebno dokumentacijo in informacije glede glasovanja.

Po današnji objavi vesti o pasjem članstvu v SPD, so se v stranki kritično odzvali, da gre za »lažno članstvo« in da bodo preučili, ali ga lahko razveljavijo, saj je bilo ustvarjeno z namenom prevare. Za Bild so sicer v ponedeljek v SPD dejali, da pri novih članih izhajajo iz tega, da so navedli prave informacije o svoji identiteti. Napačni podatki pa so prevara, ki je lahko celo kaznivo dejanje. Prijavnice novih članov preverjajo posamezne podružnice SPD, ki pa se same odločijo za način verifikacije, so še pojasnili.

V zadnjih tednih se je stranki pridružilo okoli 24.000 novih članov, med njimi veliko na račun velikega nasprotnika ponovne velike koalicije, vodje pomladka SPD Kevina Kühnerta. Ta je namreč pozival nasprotnike velike koalicije, naj se začasno včlanijo v stranko in glasujejo proti.