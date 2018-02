Russell Peters je komik in igralec, Kanadčan indijskih korenin, ter prvi komik, ki je imel na Netflixu svoj »comedy special«. Poleg nastopov na odru se je veliko pojavljal na televiziji (v lastni komični seriji The Indian Detective nastopa z Williamom Shatnerjem) ter tudi v filmu. Na odrske deske se z novo predstavo Deported vrača po krajšem premoru po snemanju zadnjega »speciala« Almost Famous.

Peters je eden najuspešnejših in najbolje plačanih komikov na svetu. Znan je po svoji interakciji z občinstvom, v katerega lahkotno in mojstrsko vpleta tematiko kulturnih razlik in stereotipov.